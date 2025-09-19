Орловским чиновникам отказали в индексации зарплат

Такое решение приняли на сегодняшней сессии облсовета.

Региональный парламент частично приостановил действие закона, который является юридической основной для ежегодного увеличения окладов государственных гражданских служащих Орловской области.

Речь идёт о законе «О регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области» (№1350-ОЗ от 04.06.12), статье 12, части 3. Причём индексация отменяется как в отношении должностного оклада, так и в отношении оклада за классный чин.

Действие статьи приостановлено до 1 января 2026 года.

Положение об индексации зарплат гражданских госслужащих отсутствует в проекте бюджета на будущий год. В связи с этим депутаты решили привести в соответствие и текущее законодательство.

«Это временная мера, которая сейчас необходима», – пояснила глава профильного комитета Лариса Удалова.

Однако у инициативы нашлись и противники. В частности, с критикой выступил первый зампред облсовета Михаил Вдовин.

«Есть категории государственных гражданских служащих, которые получают маленькие зарплаты. Нужно было комплексно подойти. Руководителям департаментов, заместителям губернаторов — действительно, не проиндексировать зарплаты. Но у нас есть водители, которые получают нищенские зарплаты в гараже, специалисты первой категории, которые получают 30 тысяч рублей», – указал он.

К этому мнению присоединился и Виталий Рыбаков, отметивший, что «сытый голодного не разумеет». Тем не менее, предложение одобрили большинством голосов.

ИА «Орелград»