Орловская область получит допсредства на «титаник»

Строительство многопрофильного медицинского центра продолжается.

Правительство РФ одобрило выделение Орловской области дополнительной финансовой поддержки в размере 64,9 млн рублей. Документ подписан Михаилом Мишустиным и закреплён в распоряжении от 18 сентября 2025 г. № 2563-р. Выделенные средства будут направлены закупку необходимого медицинского оборудования.

Напомним, Медицинский центр Орловской областной клинической больницы, расположенный на бульваре Победы в Орле, достраивает ООО «Стрела». Проектирование началось в конце 2022 года. Сдача объекта планировалась в четвертом квартале 2024 года, далее срок перенесен на третий квартал 2025 года.

ИА “Орелград”