Продукция из Орловской области покоряет зарубежные рынки.

С начала 2025 года производители отправили на экспорт 1745 тонн гречневой крупы. Только в первой половине сентября объём поставок составил 295 тонн. В целом экспорт гречневой крупы увеличился в 2,3 раза, сообщает ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Для сравнения, в 2024 году за этот же период было отгружено около 774 тонн продукции.

Республика Молдова — лидер по объёмам закупок (60% от общего экспорта). Также в числе ключевых импортёров Армения, Беларусь, Сербия, Израиль, США, Узбекистан. Вся продукция проходит тщательные лабораторные исследования, проверку на соответствие карантинным требованиям. Оформляются фитосанитарные сертификаты.

Напомним, по объему производства гречневой крупы Орловская область по итогам 2024 года заняла 1 место в ЦФО и 3 место в России. 42,8 тысячи тонн – 112,7% к 2023 году. В соответствии с рекомендациями по рациональным нормам потребления Минздрава, Орловщина производит гречневой крупы на 10,7 миллиона человек.

ИА “Орелград”