В облсовете минутой молчания почтили память погибших росгвардейцев

Трагедия произошла в Орловской области 13 сентября.

На железной дороге были обнаружены взрывные устройства. Бойцы ОМОН «Крепость» Денис Оксов, Дмитрий Астахов и Дмитрий Баранов погибли при подрыве одного из них.

«Защитили людей, обезвреживая взрывные устройства на железной дороге, – сказал на сессии 19 сентября спикер облсовета Леонид Музалевский. – Трое молодых людей, сыновей, мужей и отцов ушли из жизни, защищая мирных граждан, защищая наше спокойствие и нашу безопасность. Их самоотверженный поступок, их последний бой – это прямой и беспримерный подвиг в борьбе с фашизмом. Они погибли, защищая Отечество, как когда-то защищали нашу Родину наши отцы и деды. Указом президента Российской Федерации все трое посмертно награждены орденами Мужества. Это высшее признание доблести и героизма и беззаветной любви к Родине».

Память воинов-героев почтили минутой молчания.

ИА “Орелград”