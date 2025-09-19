В Орле компанию крупно оштрафовали за незаконное вознаграждение

ООО подкупило сотрудника Росавтодора.

Ранее экс-сотрудника Федерального казённого учреждения «Управление автомобильной магистрали «Москва-Харьков»», которое входит в Росавтодор, осудили за получение взятки, причём в крупном и особо крупном размерах. На момент совершения уголовных преступлений мужчина трудился ведущим экспертом дорожного хозяйства в отделе организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог.

Как сообщает прокуратура Орловской области, теперь завершилось рассмотрение административного дела, возбуждённого в отношении ООО «Крафт», которое выступало в роли незаконного «вознаградителя». Представитель компании передал тогда действующему сотруднику Росавтодора около 400 тысяч рублей.

Средства являлись платой за решение вопросов, связанных с беспрепятственным оформлением разрешений на перевозку крупногабаритных грузов по дорогам общего пользования. В итоге доходы огранизации должны были вырасти.

Однако теперь «Крафту» придётся заплатить штраф в полмиллиона рублей. Такое решение вынесли на судебном участке №3 Заводского района Орла.

«Постановление мирового судьи не вступило в законную силу», – уточнили в прокуратуре.

ИА «Орелград»