Под Орлом поймали нелегальных рыбаков

Браконьеры нарушили правила любительского рыболовства.

Уголовное дело о незаконном вылове любителями-рыболовами водных биологических ресурсов рассмотрел Мценский районный суд. Оно было возбуждено в отношении двоих мужчин по статье 256 Уголовного кодекса РФ. В пресс-службе суда напомнили, что в период весеннего нереста рыбы, с 1 апреля по 10 июня, вылов всех водных биологических ресурсов запрещен. Исключение сделано только для действительно любителей рыбалки, которым разрешается ловить рыбу с берега с применением одной поплавочной или донной удочки с общим количеством крючков не более двух штук, вне мест нереста.

Однако в данном случае было установлено, что 29 апреля 2024 года в обеденное время двое мужчин отправились на рыбалку, на реку Зуша Мценского района. Рыбу они ловили в районе деревни Лыково-Бухово. Сначала ловили только на удочки, но клева не было. К вечеру рыбаки настолько отчаялись, что засобирались домой, без улова. И уже когда они складывали удочки в багажник автомобиля, один из них увидел там рыболовную сеть, достал ее, осмотрел и тут же предложил товарищу ее опробовать.

«Рыбу решили ловить в целях ее последующего личного употребления, – подчеркнули в пресс-службе суда. – На резиновой лодке при заглушенном моторе «на веслах» рыбаки заплыли в заболоченную местность реки, в окрестности деревни Жилино. Данный участок реки относится к нерестовым участкам водного объекта рыбохозяйственного значения Волжско–Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Один рыбак управлял лодкой, второй – поставил сеть. Спустя небольшой промежуток времени рыбаки извлекли из сети, пойманную рыбу различных видов: 73 леща, 6 линей, одну плотву».

Общий вес улова превысил 39 килограмм. Освободив сеть от рыбы, рыбаки вновь поставили ее в том же месте, а сами поплыли к берегу, чтобы сложить добычу в машину. Однако довести свой план до конца не смогли, так как еще на реке были перехвачены сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Курской и Орловской областям. Их задержали за незаконный вылов рыбы, причиненный ими Российской Федерации в лице Московско-Окского территориального управления Росрыболовства ущерб был оценен в 79,5 тысячи рублей.

«В ходе судебного разбирательства оба рыбака вину в совершении предъявленного каждому из них обвинения признали полностью, согласившись с размером причиненного ущерба и возместив его, – отметили в пресс-службе суда. – Одному из осужденных назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, второму – лишение свободы на срок 2 года с установлением испытательного срока 2 года. В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства судом конфискованы с последующим обращением в собственность государства принадлежащие одному из виновных рыболовную сеть и резиновую лодку. Приговор Мценского районного суда вступил в законную силу, сторонами не обжалован».

