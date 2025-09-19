Пожилая орловчанка добровольно сдала силовикам сразу два ружья

Женщина объяснила, что такое наследство ей досталось от умершего дедушки.

Жители Орловской области продолжают сдавать силовикам незарегистрированное оружие. Напомним, в регионе действует специальная программа. Сдать оружие и боеприпасы можно за денежное вознаграждение. При правильном оформлении процедуры владелец такого оружия получает награду, а не становится фигурантом уголовного дела. Об очередном таком случае сообщила пресс-служба регионального Управления Росгвардии. Заявление в отдел лицензионно-разрешительной работы подала женщина 1960 года рождения, пожелавшая сдать силовикам сразу две единицы незарегистрированного оружия.

«По словам орловчанки, два ружья она обнаружила на шкафу во время уборки в квартире своего умершего дедушки, – уточнили в силовом ведомстве. – Сотрудники Росгвардии провели проверку и выяснили, что сданные единицы оружия являются гладкоствольными ружьями марки ТОЗ-63. После завершения всех процедур за добровольную сдачу оружия гражданке будет выплачено денежное вознаграждение».

Росгвардия напоминает жителям Орловской области о том, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы, имеют право на получение материального вознаграждения и освобождение от уголовной ответственности. Ранее ведомство сообщило, что за минувшую неделю сотрудники лицензионно-разрешительной работы провели 80 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия у граждан.

«По результатам надзорных мероприятий силовики выявили пять административных правонарушений, изъяли две единицы оружия, аннулировали четыре лицензии и разрешения, – перечислили в Управлении Росгвардии.- Также они приняли 238 заявления по вопросам предоставления государственных услуг и в общей сложности рассмотрели 243 ранее поданных заявления. По итогам данной деятельности физическим и юридическим лицам было выдано 180 лицензий и разрешений».

ИА “Орелград”