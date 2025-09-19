Под Орлом суд защитил права работника с ампутированной рукой

Гражданин получил тяжелую травму на рабочем месте. Рука попала в промышленную мясорубку.

Мценский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к одному из предприятий города Мценска. Истец просил признать факт трудовых отношений. Как пояснили в пресс-службе суда, гражданину это потребовалось потому, что в августе прошлого года он, фактически выполняя трудовые обязанности, получил на предприятии-ответчике тяжелую травму в виде ампутации правой кисти руки. При этом трудовые отношения не были оформлены надлежащим образом, поэтому у травмированного работника возникли трудности.

«Согласно исковому заявлению, расследование сокрытого несчастного случая на предприятии показало, что истец фактически на протяжении месяца до момента получения травмы был неоднократно допущен к работе, выполняя обязанности фаршесоставителя, – следует из информации пресс-службы суда. – Работал в интересах, под управлением и под контролем работодателя, подчиняясь правилам внутреннего трудового распорядка, графику работы (сменности). Работодатель со своей стороны обеспечивал истца санитарной одеждой, проводил инструктажи по охране труда».

Представители предприятия иск не признали. По их мнению, истец никогда не обращался за оформлением трудовых отношений, а гражданско-правовые отношения связывали его с неким индивидуальным предпринимателем, который, в свою очередь, оказывал услуги предприятию. Впрочем, суд выяснил, что указанный ИП всего лишь подвозил работников, в том числе истца, к месту их работы. Трудился же истец на фаршемешалке, в указанной выше должности фаршесоставителя. В августе прошлого года около полуночи он получил травму – его рука до лучезапястного сустава попала в промышленную мясорубку. В результате кисть была ампутирована.

Суд пришел к выводу, что истец «должностными лицами ответчика на протяжении месяца до момента происшествия был допущен к работе на фаршемшалке. Он выполнял обязанности фаршесоставителя консервного цеха предприятия в интересах, под контролем и управлением ответчика, подчинялся и выполнял правила внутреннего трудового распорядка, графика сменности работы в цехе». В результате иск был удовлетворен: суд установил факт трудовых отношений между истцом и ответчиком, нарушение прав истца по надлежащему оформлению трудовых отношений.

Предприятие оспорило решение Мценского райсуда в апелляционной инстанции, но областная коллегия по гражданским делам не нашла оснований для изменения решения. Она тоже пришла к выводу, что работник «был явно допущен к работе с ведома руководителя организации, выполнял трудовые обязанности, поручения и задания работодателя, функции работника носили постоянный характер, а не эпизодический». Установление факта трудовых отношений позволит пострадавшему работнику отстаивать и дальше свои права в качестве человека, получившего травму на производстве.

