Прокуратура проверит данные о зарплате строителей кампуса

19.9.2025 | 16:57 Новости, Строительство

Сегодня на сессии облсовета депутат Виталий Рыбаков заявил, что им задерживают выплату заработной платы.

Фото: ppk-ez.ru

«Сейчас будет всплывать еще один проект, национальный, с проблемой. Не выдают зарплату на клычковском студенческом кампусе. Работы сделали, зарплату не выдают. Мы сейчас получим очередную проблему», – указал он.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, ведомство уже проводит соответствующую проверку. Вопрос поставлен на контроль.

«В случае выявления нарушений будут приняты комплексные меры реагирования, направленные на восстановление трудовых прав граждан», – добавили в органе надзора.

Отметим, что строительство кампуса курирует Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства», которая подчиняется Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

ИА «Орелград»


