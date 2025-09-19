Орел назвали футбольным городом

Футбольный агент рассказал о будущем защитника Вячеслава Гордиенко.

Перспективы молодого игрока обсудил в разговоре «РБ Спорт» Павел Банатин. 22-летний защитник Вячеслав Гордиенко сейчас является одним из ключевых игроков орловского клуба. Агент поделился подробностями его карьеры. Игрок полностью доволен своим положением в команде и городе.

«У него хорошие данные, чтобы добиться прогресса. Плюс Орел — футбольный город, ему очень нравится обстановка. Посмотрим, как Слава будет развиваться вместе с клубом, но сейчас, повторю, главное — практика, а ее он получает в очень хорошем объеме и прогрессирует», — цитирует издание Банатина.

Уроженец Казахстана за свою карьеру успел поиграть в таких клубах как «Иртыш», «Металлург» (Липецк). Нового игрока ФК «Орел» представили в августе. (Первую половину сезона он провел в составе липчан). Амплуа Вячеслава Гордиенко – правый защитник. В ФК «Орел» первую игру вышел на замену, а потом – кубковый матч в старте. Практически сразу стал игроком основы. По словам самого Гордиенко, его «зацепило», что в орловской команде много местных футболистов, что большая редкость. Также игрок не раз отмечал активных болельщиков нашего региона.

ИА “Орелград”