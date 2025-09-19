В Орловской области проведут иммунизацию против краснухи

Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Медицинские мероприятия пройдут с 1 октября по 31 декабря. Такое постановление утвердила глава ведомства Анна Попова.
Иммунизация считается «подчищающей». От опасной болезни привьют детей, а также женщин фертильного возраста.
Прививку могут сделать тем, кто
- не прививался от этого заболевания,
- прививался, но однократно,
- не имеет сведений о прохождении или непрохождении такой иммунизации.
- Вакцинации не подлежат лица, которые переболели краснухой.
В Роспотребнадзоре напомнили, что болезнь представляет максимальную опасность для беременных. Вирус, попадая в кровоток плода, может привести к гибели ребёнка или врождённым аномалиям развития.
ИА «Орелград»