В Орловской области проведут иммунизацию против краснухи

19.9.2025 | 17:05 Медицина, Новости

Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Фото: Администрация Орла

Медицинские мероприятия пройдут с 1 октября по 31 декабря. Такое постановление утвердила глава ведомства Анна Попова.

Иммунизация считается «подчищающей». От опасной болезни привьют детей, а также женщин фертильного возраста.

Прививку могут сделать тем, кто

  • не прививался от этого заболевания,
  • прививался, но однократно,
  • не имеет сведений о прохождении или непрохождении такой иммунизации.
  • Вакцинации не подлежат лица, которые переболели краснухой.

В Роспотребнадзоре напомнили, что болезнь представляет максимальную опасность для беременных. Вирус, попадая в кровоток плода, может привести к гибели ребёнка или врождённым аномалиям развития.

ИА «Орелград»


