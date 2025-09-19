В Орловской области проведут иммунизацию против краснухи

Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Медицинские мероприятия пройдут с 1 октября по 31 декабря. Такое постановление утвердила глава ведомства Анна Попова.

Иммунизация считается «подчищающей». От опасной болезни привьют детей, а также женщин фертильного возраста.

Прививку могут сделать тем, кто

не прививался от этого заболевания,

прививался, но однократно,

не имеет сведений о прохождении или непрохождении такой иммунизации.

Вакцинации не подлежат лица, которые переболели краснухой.

В Роспотребнадзоре напомнили, что болезнь представляет максимальную опасность для беременных. Вирус, попадая в кровоток плода, может привести к гибели ребёнка или врождённым аномалиям развития.

