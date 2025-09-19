Проверки «Светофоров» обернулись крупными штрафами

Торговую сеть наказали за выявленные нарушения.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел сразу два административных дела, возбужденных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области в отношении общества с ограниченной ответственностью «Торгсервис 71». Речь идет о результатах проверок магазинов сети «Светофор». Как следует из материалов первого дела, сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения в рамках выездной плановой проверки в магазинах «Светофор», расположенных в городе Болхове и селе Плещеево.

Так, в Болхове на витрине с оформленными ценниками находились пирожные «Песочное» без информации о дате их изготовления и сроке годности. Не было этикетки с указанием производителя, а такая продукция признается обезличенной, торговать ею запрещено. В магазине «Светофор» в селе Плещеево проверяющие обнаружили в реализации продукцию с нарушением сроков годности и признаками недоброкачественности, а именно: пирожные бисквитные, тарталетки и йогуртный пастеризованный продукт.

За эти нарушения «Торгсервис 71» получил от арбитражного суда административный штраф в размере 350 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения. В рамках второго дела рассматривались результаты уже внеплановой выездной проверки Роспотребнадзора в отношении той же компании. Проводилась она с 28 мая по 18 июня 2025 года. На момент проверки в магазине «Светофор» в поселке Нарышкино в морозильной камере находилась на хранении замороженная продукция животного происхождения без маркировок производителя с указанием дат выработки, условий и сроков хранения, а именно: свиная печень, куриные спинки, бедра и крылья, свиные стейки. Там же проверяющие нашли куриный шашлык с истекшим сроком годности.

В магазине «Светофор» в Плещеево в торговом зале в морозильной витрине также находилась в реализации замороженная продукция животного происхождения без указания даты выработки, сроков и условий хранения, а именно «особый свиной фарш». Аналогичные нарушения были выявлены в «Светофорах» городов Орел и Ливны, в поселке Колпна. В список подозрительных товаров угодили шпикачки, сардельки, тушки кур, творог, экспертиза которого выявила наличие в нем недопустимых для таких продуктов веществ.

Например, в сардельках, которыми торговали в Орле, эксперты обнаружили микробную трансглутаминазу, наличие которой вообще не допускается. А в сардельках эксперты выявили остаточное количество лекарственного препарата – антибиотика тетрациклиновой группы. В свиной тушенке массовая доля мяса оказалась меньше указанной на этикетке – всего 43,2 процента при нормативном значении не менее 56 процентов. А в сливочном масле, произведенном в Курске, но продававшемся в Орле, было выявлено наличие 3-ситостерина, кампестерина, стигмастерина и пр.

В сыре, произведенном в Татарстане, орловские эксперты обнаружили р-ситостерин, кампестерин, стигмастерин и значительную долю пальмового масла, которое не допускается для производства таких продуктов. Удивила и моцарелла из Ростовской области, для изготовления которой вместо животных жиров использовались масла и жиры на растительной основе. Также из сырья растительного, а не животного происхождения, оказался изготовлен подмосковный творог. По итогам внеплановой проверки арбитраж решил привлечь «Торгсервис 71» к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.43 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 350 тысяч рублей. На оба решения могут быть поданы апелляционные жалобы в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА “Орелград”