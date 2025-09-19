СМИ: Дочки «Орелинвестпрома» переехали в Москву

19.9.2025 | 13:00 Новости, Экономика

АО «Орелагроюг» и ООО «Орелагропром» изменили юридические адреса.

ИА “Орелград”

Официальных открытых данных о новых местах их прописок пока нет. Однако «Абирег» утверждает, что обе компании (которые являются входят в орловский агрохолдинг «Орелинвестпром») сменили нашу область на столицу.

Сам «Орелинвестпром» также уведомил об изменении юридического адреса. Все три юрлица числились в Орле в доме по Набережной Дубровинского, 70.

Все три компании существуют с 2008 года. Главой «Орелинвестпрома» является Артём Жуков. Официально основной вид её деятельности – «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

Дочерние предприятия, прежде всего, заявлены именно как сельскохозяйственные. «Обе структуры… продолжают вести деятельность в нескольких районах региона, несмотря на переезд в Москву», – отмечает издание.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования