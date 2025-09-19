СМИ: Дочки «Орелинвестпрома» переехали в Москву

АО «Орелагроюг» и ООО «Орелагропром» изменили юридические адреса.

Официальных открытых данных о новых местах их прописок пока нет. Однако «Абирег» утверждает, что обе компании (которые являются входят в орловский агрохолдинг «Орелинвестпром») сменили нашу область на столицу.

Сам «Орелинвестпром» также уведомил об изменении юридического адреса. Все три юрлица числились в Орле в доме по Набережной Дубровинского, 70.

Все три компании существуют с 2008 года. Главой «Орелинвестпрома» является Артём Жуков. Официально основной вид её деятельности – «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

Дочерние предприятия, прежде всего, заявлены именно как сельскохозяйственные. «Обе структуры… продолжают вести деятельность в нескольких районах региона, несмотря на переезд в Москву», – отмечает издание.

ИА «Орелград»