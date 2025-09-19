В Орловской области легкомысленно отнеслись к детскому труду

Прокуратура выявила нарушения в Краснозоренском районе.

В Краснозоренской средней школе несовершеннолетних привлекали к труду, но выдавали зарплату с опозданием. Также на момент прокурорской проверки детям не компенсировали нарушение срока выплаты.

«Кроме того, работодателем не проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах несовершеннолетних», – отметили в ведомстве.

В итоге прокуратура внесла директору школы представление. Двое должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Самого директора привлекли уже к административной ответственности. Орловца оштрафовали на 15 тысяч рублей.

На данный момент нарушения устранены.

ИА «Орелград»