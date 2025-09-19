В Орле спасатели разобрали скамейку, чтобы спасти девочку

19.9.2025 | 13:16 Новости, Происшествия

Она застряла головой в щели между сиденьем и спинкой.

Фото: Департамент сельского хозяйства Орловской области (иллюстративное)

Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Инцидент произошёл накануне на улице Матвеева. Спасатели (из части №1 Орла) прибыли на вызов около полудня.

Возраст пострадавшей не уточняется, однако известно, что девочка была «малолетней». «Она забралась на лавку, просунула голову в щель между сиденьем и спинкой и застряла», – рассказали в ведомстве.

Сотрудникам МЧС пришлось использовать слесарные инструменты. Они сняли доски лавки с креплений, освободили ребёнка и передали его матери.

«Медицинская помощь не потребовалась», – уточнили в пресс-службе.

Всего за последние сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 23 раза. 11 выездов пришлись на ликвидацию возгораний, остальные — на другие происшествия.

ИА «Орелград»


