В новом горсовете Орла «Партию пенсионеров» представит сотрудник «Орёлстроя»

Мандат получила Любовь Ермолаева.

Она занимает должность корпоративного секретаря ПАО «Специализированный застройщик «Орёлстрой»».

Любовь Ермолаева родилась в Пензенской области в 1958 году. Окончила местный инженерно-строительный институт. В «Орёлстрое» она работает уже 45 лет.

В городской парламент она проходит по списку от партии.

Напомним, в новом горсовете будет 24 представителя «Единой России», восемь – партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», три – от КПРФ, а также по одному от ЛДПР, партии «Новые люди» и «Партии Пенсионеров».

ИА «Орелград»