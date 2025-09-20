Орловского бродягу отправили на исправительные работы

Вердикт в отношении гражданина вынес Орловский районный суд.

По решению Орловского районного суда бывший заключенный отправился на один год на исправительные работы. В течение этого срока 10 процентов из его заработка будет изыматься в доход государства. Мужчина получил наказание за преступление, предусмотренного частью 1 статьи 314.1 Уголовного кодекса РФ (уклонение от административного надзора). Судя по материалам дела, судьба у этого человека выдалась непростой. Он уже имеет богатое криминальное прошлое.

Так, ранее по приговору Уссурийского городского суда Приморского края он был приговорен за тяжкое преступление к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Позднее по приговору Киреевского районного суда Тульской области по аналогичному обвинению получил еще 15 лет лишения свободы. Не так давно он был освобожден из колонии строгого режима по отбытии срока наказания. Судимость у него не погашена.

Решением суда после освобождения за данным гражданином установлен административный надзор сроком на 8 лет. Он обязан трижды в месяц являться в орган внутренних дел по месту жительства, ему запрещено покидать свой дом по ночам и посещать «места общественного питания, носящие увеселительный характер, где осуществляется продажа спиртных напитков». При освобождении заключенный указал, что намерен проживать на территории Орловского муниципального органа.

Он прибыл в ОМВД России «Орловский», где был ознакомлен с правами и обязанностями поднадзорного лица и поставлен на регистрационный учет по месту жительства. Однако затем нарушил наложенные на него ограничения, без ведома полиции покинул Орловщину и какое-то время проживал в Тульской и Рязанской областях. Понятно, что в течение этого времени он не являлся в орловскую полицию, чтобы отметиться, и тем самым не выполнил и другие наложенные на него судом обязательства. За нарушение правил административного надзора на него завели новое уголовное дело.

Подсудимый рассказал суду свою версию событий. Он подтвердил, что без разрешения покинул место своего проживания на территории Орловского муниципального округа, и направился в сторону города Орла. По его словам, шел он долго, ночевал на улице. Сколько по времени находился в пути, не помнит. В один из дней его забрали с улицы и на скорой медицинской помощи доставили в психиатрическую больницу (название больницы и в каком населенном пункте она находится, он тоже не помнит).

Затем его перевели в другую больницу, оттуда доставили в отдел полиции в Рязанской области. Проверив по базе данных, ему сообщили, что он находится в розыске. Далее сотрудники полиции доставили его в отдел полиции, но уже в Орел. Суду «путешественник» также рассказал, что в настоящее время постоянного места жительства не имеет. Вину осужденный полностью признал.

