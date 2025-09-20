Инвентаризацию дорог проведут в Болхове

Состояние улично-дорожной сети проверит специально созданная комиссия.

Администрация города Болхова распорядилась о создании комиссии для проведения инвентаризации улично-дорожной сети. Как следует из преамбулы документа, инвентаризация будет проведена «с целью обеспечения условий для достижения национальных целей в рамках федеральных проектов «Развитие транспортной инфраструктуры» и «Инфраструктура для жизни». Основной целью инвентаризации является оценка технического состояния автомобильных дорог для получения полной и достоверной информации об их состоянии.

По итогам работы комиссии будет утвержден перечень автомобильных дорог местного значения с указанием их наименования, протяженности, идентификационного и учетного номера, кода дороги, категории, типа покрытия, числа полос движения, интенсивности движения и нормативного состояния. Также предусмотрен сбор и анализ информации о проведении работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в период с 2020 по 2025 год.

После утверждения перечня местные власти определят те дороги, которые нуждаются в первоочередном ремонте. Какие-то из них, вероятно, будут профинансированы в рамках федерального проекта. Инвентаризация улично-дорожной сети города Болхова продлится до 30 октября 2025 года, далее – ежегодно, при необходимости. Комиссия формируется из сотрудников администрации города, подведомственных организаций в дорожной сфере и депутатов Болховского горсовета.

Тем временем губернатор Андрей Клычков рассказал о реализации в Орловской области национального проекта «Инфраструктура для жизни». По его словам, в планах на 2025 год значатся благоустройство 86 дворов и 42 общественных пространств. Он подчеркнул, что каждый реализованный проект, новый сквер, отремонтированный километр дороги – это вклад в будущее. В том числе и финансовый, поскольку на указанные цели планируется направить 462 миллиона рублей.

«Работа идет активно, новые и новые пространства становятся местами отдыха, прогулок и общения жителей. В муниципалитетах региона идет благоустройство территорий, победивших во Всероссийских конкурсах проектов создания комфортной городской среды. Начато строительство 2-ой нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу Оки», – цитирует губернатора его пресс-служба.

ИА «Орелград»