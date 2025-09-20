Орловец разбил урну в Лужниках и предстал перед судом

Его обязали заплатить за поврежденное пять лет назад имущество.

Кромской районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» к местному жителю. Истец просил о взыскании с орловца возмещения ущерба в порядке регресса. Судя по материалам дела, неприятная история, легшая в основу иска, произошла еще в 2022 году. В то время ответчик трудился в Москве, работал в должности машиниста в ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО».

«При управлении автомобилем, принадлежащим истцу, 13 февраля 2022 года он повредил имущество – уличную урну, гранитные ступени входной группы», – сообщили в пресс-службе суда. Пострадавшей стороной стало АО «Лужники», которое подало иск к ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО». Рассматривал его арбитражный суд города Москвы. Исковые требования были удовлетворены, столичных дорожников обязали в счет возмещения материального ущерба возместить «Лужникам» убытки за испорченное имущество в размере 96 801 рубль.

Кроме того, именно на дорожников, как на проигравшую сторону, суд возложил тогда обязанность по уплате государственной пошлины в размере 3872 рубля. Решение столичного арбитражного суда в настоящее время уже исполнено, что подтверждается платежным поручением. Проиграв арбитраж, дорожная организация решила взыскать уплаченную ею сумму со своего теперь уже бывшего работника, так как, по ее мнению, вина за инцидент полностью лежит на нем.

Компания направляла экс-машинисту претензию с требованием выплатить ей отсуженную «Лужниками» сумму убытков, но орловец ее проигнорировал. И вот теперь данный спор в заочном режиме рассмотрел Кромской районный суд. Он удовлетворил заявленные столичной компанией исковые требования и постановил взыскать с бывшего работника в пользу истца в порядке регресса 93 237,77 рубля и государственную пошлину в размере 4000 рублей. «Заочное решение не вступило в законную силу», – отмечает пресс-служба Кромского районного суда.

ИА «Орелград»