Орловец лишился жизни из-за оскорблений

А его убийца надолго лишился свободы.

Стали известны подробности судебного процесса над жителем Мценского района, который в пылу ссоры убил своего односельчанина. Как следует из приговора, вступившего в законную силу, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (особо тяжкое умышленное преступление против жизни и здоровья потерпевшего). Кровавая драма разыгралась в одной из вымирающих деревень Мценского района.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме. Однако, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался. По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в ходе судебного заседания были оглашены показания подсудимого, ранее данные им в ходе предварительного расследования. На допросе он рассказал, что в тот день пригласил к себе в гости друга детства, который проживает буквально через дом.

Сначала он вместе со своим родным братом и приятелем съездили за дровами. А когда вернулись, решили это дело отметить. В течение какого-то времени подсудимый вместе со своим родным братом и гостем распивали спиртные напитки в помещении кухни. А затем, как это нередко бывает в подобных случаях, вспыхнула ссора. Следствие и суд установили, что гость повел себя неприлично. Он начал оскорблять мать хозяина дома, не выбирая выражений.

А когда подсудимый потребовал прекратить брань, гость даже попытался его ударить. В этот момент, по мнению следствия, у подсудимого и сформировался умысел на убийство. Он схватил со стола кухонный нож и ударил им гостя в грудь. Потерпевший вскочил на ноги и ринулся на обидчика с кулаками. Тогда хозяин дома схватил кочергу и ударил ею гостя по голове. Тот упал и больше уже не поднимался. Полученные им травмы и раны стали причиной его смерти. За содеянное убийца получил 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

