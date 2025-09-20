Ищущим работу орловцам помогут финансово

Финансовую поддержку из бюджета окажут участникам оплачиваемых работ.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «Положение об определении случаев и порядка оказания финансовой поддержки гражданам в период участия по направлению органов службы занятости в оплачиваемых работах временного характера или оплачиваемых общественных работах». Постановление вступило в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 27 июля 2025 года. Контроль за исполнением документа возложен на заместителя губернатора по социальной политике.

Положение также определяет размер финансовой поддержки. Последняя оказывается казенным учреждением «Центр занятости населения Орловской области» при участии несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет по направлению центра занятости населения во временных работах в свободное от учебы время. Кроме того, поддержка предусмотрена при участии во временных работах по направлению центра занятости безработных граждан.

Право на поддержку имеют: инвалиды; люди, освобожденные из исправительных учреждений и ищущие работу в течение 1 года с даты освобождения; граждане предпенсионного возраста (в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно); беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие несовершеннолетних детей или детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущие работу в течение 1 года с даты выдачи им документа об образовании.

Финансирование предусмотрено за счет средств областного бюджета. Так, поддержка для несовершеннолетних установлена в размере минимальной величины пособия по безработице, для взрослых – в размере двукратной минимальной величины пособия по безработице. Условиями оказания финансовой поддержки являются: наличие трудового договора, заключенного между гражданином и работодателем, об участии во временных или общественных работах по направлению Центра занятости населения; наличие на Единой цифровой платформе «Работа в России» сведений, подтверждающих участие гражданина во временных или общественных работах и фактически отработанное время.

Финансовая поддержка предоставляется гражданам ежемесячно на протяжении всего периода общественных или временных работ, исходя из фактически отработанных рабочих дней. Центр занятости населения обязан направлять гражданину посредством использования Единой цифровой платформы уведомление об оказании финансовой поддержки в срок не позднее одного рабочего дня со дня издания соответствующего приказа.

ИА «Орелград»