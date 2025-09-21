Суд объяснил депздраву, почему льготников нельзя оставлять без лекарств

Очередной спор об обеспечения льготника лекарствами дошел до облсуда.

Орловский областной суд оставил в силе решение Новодеревеньковского районного суда о взыскания морального вреда в пользу льготника, не получившего вовремя положенные по закону лекарства. Иск в данном случае подал Новодеревеньковский межрайонный прокурор, выстиупивший в защиту прав льготника, к департаменту здравоохранения Орловской области. Решением районного суда исковые требования были удовлетворены частично – в части взыскания морального вреда.

Департамент здравоохранения обратился в Орловский областной суд с апелляционной жалобой и просил отменить решение суда первой инстанции о взыскании компенсации морального вреда. Чиновники сослались на «отсутствие оснований для взыскания компенсации морального вреда ввиду недоказанности факта причинения истцу нравственных и физических страданий, а также об отсутствии бюджетного финансирования». Суды обеих инстанций отметили, что льготник относится к особой категории граждан, подлежащих государственной защите, но департамент здравоохранения не принял своевременно мер по обеспечению его необходимыми лекарственными препаратами.

«Отсутствие финансирования не может умалять право гражданина на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, назначенными ему по жизненным показаниям, а выполнение возложенных законом на орган государственной власти обязанностей не ставится в зависимость от наличия или отсутствия средств, необходимых для их исполнения», – подчеркнула пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

С этим согласился и областной суд, принявший во внимание характер и степень причиненных физических и нравственных страданий. Также был учтен период нарушения прав истца. В итоге судебная коллегия по гражданским делам облсуда пришла к выводу, что размер компенсации морального вреда, определенный судом первой инстанции в размере 10 000 рублей, отвечает требованиям разумности и справедливости, оснований для его снижения не имеется. Решение районного суда оставлено без изменения и уже вступило в законную силу.

Кстати, на днях под председательством прокурора Орловской области Алексея Тимошина состоялось расширенное заседание коллегии, на котором обсуждалась проблема обеспечения льготников лекарствами. В работе коллегии принял участие и губернатор Андрей Клычков. Алексей Тимошин в своем выступлении подчеркнул, что вопросы льготного лекарственного обеспечения граждан относятся к числу приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры области. А работа в этой сфере прокурорами ведется практически в «ручном» режиме с каждым льготником. В текущем году в интересах граждан в суды направлено 942 иска.

«Алексей Тимошин отметил отсутствие системной работы со стороны регионального департамента здравоохранения, – сообщала пресс-служба прокуратуры региона. – На текущую дату заключены контракты на закупку лекарств только на 85 процентов выделенных на эти цели средств. Ряд медицинских средств, назначенных гражданам лечащими врачами, вообще не закупался. По большинству препаратов закупка департаментом здравоохранения впервые организована в конце весны текущего года при возникновении потребности в январе. Обслужено лишь 77 процентов выписанных рецептов. Закономерным результатом такого положения дел стал рост числа поступивших в органы прокуратуры жалоб почти в полтора раза».

