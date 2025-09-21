Чиновникам отвели два месяца на ремонт небезопасной дороги

Для этого потребовалось вмешательство прокуратуры и судебное разбирательство.

Еще одну дорогу в Орловской области приведут в порядок только по решению суда. Подобных примеров в регионе уже немало. В данном случае дело о «плохой» дороге рассмотрел Кромской районный суд. Основанием стала подача местным прокурором административного искового заявления к администрации Кутафинского сельского поселения. Как сообщили в пресс-службе суда, прокурор выступал в защиту интересов неопределенного круга лиц. В основу иска легли материалы проведенной ранее прокурорской проверки исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

В частности, представители надзорного ведомства совместно с сотрудниками ГАИ обследовали местные дороги и проверили качество и условия их содержания. В результате было установлено, что на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне Колки имеется грунтовое покрытие, укрепленное щебнем, а также асфальтобетон, на котором «после выпадения осадков появились повреждения покрытия проезжей части в виде колейности и ям».

«Вышеуказанные нарушения лишают граждан гарантий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, могут повлечь дорожно-транспортные происшествия, увеличивают вероятность возникновения аварийной ситуации на дороге, угрожают жизни и здоровью населения», – к такому выводу пришла районная прокуратура, о чем и заявила в своем административном иске.

Прокурор просил обязать администрацию Кутафинского сельского поселения в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу привести автомобильную дорогу в деревне Колки в нормативное состояние. Представитель сельской администрации не возражал против удовлетворения исковых требований. «Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме, решение суда вступило в законную силу», – подвели итог в пресс-службе Кромского районного суда.

ИА «Орелград»