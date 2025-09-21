Претендентам на «Агростартапы» обновили условия

Порядок выдачи грантов скорректировали областные власти.

Правительство Орловской области скорректировало порядок финансирования мероприятий, направленных на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. Речь идет о предоставлении грантов в рамках проекта «Агростартап», который уже довольно много лет успешно реализуется в регионе. Поддержка предусмотрена по многим направлениям сельхозпроизводства.

Например, садоводческим организациям Орловской области предоставляется государственная поддержка на закладку и уход за многолетними насаждениями, а также гранты «Агростартап» и гранты на развитие семейных ферм. «За период реализации мероприятия «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» шесть фермеров получили гранты «Агростартап» на реализацию проектов садоводческого направления», – сообщала ранее пресс-служба губернатора.

Поправки в правила выделения грантов внесены в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии. Так, согласно новой редакции документа, грант «Агростартап» предоставляется «в целях достижения результата использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

При этом крестьянскими (фермерскими) хозяйствами должны быть реализованы проекты за счет средств гранта «Агростартап», обеспечившие не менее чем в течение 5 лет с даты его получения прирост объема производства сельскохозяйственной продукции». Точный объем прироста указывается уже в самих соглашениях о предоставлении грантов, так как проекты у каждого свои. Однако поправками в правила установлено, что проект создания или развития хозяйства должен предусматривать ежегодный прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в размере не менее чем 10 процентов в течение не менее чем 5 лет с даты получения гранта.

В случае реализации проекта по развитию ягодоводства это условие действует, начиная со второго года с даты получения гранта, садоводства – начиная с третьего года с даты получения гранта. Для получателей субсидии, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, введен новый пункт: возмещение части их затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров, работ и услуг, включая сумму налога на добавленную стоимость.

Кроме того, программа предусматривает субсидии на оказание информационно-консультационных услуг центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Такие консультации предусмотрены для фермеров, представителей малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, а также граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.

ИА “Орелград”