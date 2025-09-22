Клычков назвал общий мониторинг цен на продукты «бессмыслицей»

Орловскому губернатору не хватило конкретики.

Как стало известно на сегодняшнем заседании в Администрации Орловской области, официальная стоимость потребительской корзины (набора из 24 продуктов первой необходимости) в нашем регионе составляет 5762 рубля 20 копеек. Таковы данные на 8 сентября.

За последние два месяца корзина подешевела на 2,6%. Также орловский показатель на 16% меньше среднего по ЦФО и на 10% меньше среднего по России.

Однако губернатора Андрея Клычкова всё это не слишком обрадовало. Орловский глава потребовал данных по конкретным продуктам, по которым Орловщина «проседает».

Глава Департамента промышленности и торговли Орловской области Денис Леонов не смог дать немедленный ответ. Тогда Клычков усилил свою критику.

«Просто мониторинг — бессмыслица. От того, что мы мониторим, людям легче не становится. Нужно вести конкретную работу… Мне не нужен общий мониторинг, я для этого могу данные Росстата зайти посмотреть», – высказался он.

В итоге губернатор поручил представить ему подробный разбор ценообразования по каждому из видов продуктов, входящих в потребительскую корзину.

ИА «Орелград»