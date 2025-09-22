Орловская область поделилась миллиардами рублей с городами и районами

Более 10 миллиардов рублей было выделено муниципалитетам.

В первом полугодии 2025 года муниципальным образованиям Орловской области были выделены межбюджетные трансферты в общем объеме 10,322 миллиарда рублей. Прирост к уровню аналогичного периода 2024 года вил 161,2 миллиона рублей, или 1,6 процента. Об этом говорится в отчете департамента финансов Орловской области об исполнении бюджета региона по итогам первой половины текущего года, который был заслушан на сессии Орловского облсовета народных депутатов.

Средства были выделены городам, районам и Орловскому муниципальному округу в виде: дотаций в сумме 1,584 миллиарда рублей; субсидий в сумме 2,437 миллиарда рублей, что практически сопоставимо с уровнем финансирования 2024 года; субвенций в сумме 5,792 миллиарда рублей, с приростом к аналогичному периоду 2024 года на 337,5 миллиона рублей, или на 6,2 процента; иных межбюджетных трансфертов в сумме 508 миллионов рублей, с сокращением к аналогичному периоду 2024 года на 281,9 миллиона рублей, или на 35,7 процента. Сокращение связано с уменьшением поступлений из федерального бюджета.

Отчитались областные власти и о финансировании реализации новых национальных проектов. За первое полугодие 2025 года на них было направлено 2,853 миллиарда рублей, или 31,6 процента от плана года. Средства направлялись на реализацию 11 национальных проектов, самые крупные из них: «Инфраструктура для жизни» – 1,268 миллиарда рублей, или 27 процентов от годового плана; «Молодежь и дети» – 861,7 миллиона рублей, или 45,2 процента от годового плана; «Продолжительная и активная жизнь» – 348,4 миллиона рублей, или 28,5 процента от годового плана; «Семья» – 302,6 миллиона рублей, или 35,3 процента от годового плана

Как уже писал «Орелград», доходы областного бюджета за первое полугодие 2025 года составили 26,152 миллиарда рублей, или 44,7 процента от плана года. По сравнению с 2024 годом они сократились на 755,9 миллиона рублей, или на 3,8 процента. Расходы областного бюджета за первое полугодие 2025 года составили 29,318 миллиарда рублей, или 49,4 процента от плана года. Они сложились с приростом к уровню аналогичного периода 2024 года на 1,565 миллиарда рублей, или на 5,6 процента.

ИА “Орелград”