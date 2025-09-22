Под Орлом дорожникам придётся отремонтировать разбитую ими же дорогу

Такая ситуация сложилась в Урицком районе у деревни Ледно.

Информация стала известна на сегодняшнем совещании в Администрации Орловской области.

Губернатор заявил, что подрядчик, выполняющий работы по строительству Западного обхода Орла, существенно повредил дорогу у данного населённого пункта. «Движение дорожной техники привело к тому, что отменили школьные маршруты», – рассказал Клычков.

Жители деревни направили властям соответствующее обращение. «Я специально ради этого встречался с руководителем «Росавтодора»», – указал орловский глава.

Встреча состоялась в минувшую пятницу. Как рассказал Клычков, согласно достигнутым договорённостям, подрядчик восстановит полотно до конца октября.

Что касается школьных маршрутов, то, по словам ответственных чиновников, они уже возобновили работу (тоже в минувшую пятницу).

ИА «Орелград»