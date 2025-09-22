Клычков поручил искать учителей

Тема обсуждалась на сегодняшнем совещании в Администрации Орловской области.

«В каждой образовательной организации, вне зависимости от уровня — муниципальной, государственной — установить потребность. И начинать двигаться по задачам», – высказался губернатор.

Как стало известно на заседании, на данный момент в Орловской области трудятся 12323 педагогических работника (в их числе 5673 учителя). 58 человек стали участниками программы «Земский учитель».

В новом учебном году в школы приняли 118 молодых специалистов (в том числе 103 учителя).

Также известно, что в сфере образования работают восемь участников СВО и столько же — из числа граждан, вынужденно покинувших Курскую область. Также на Орловщине трудоустроены пятеро педагогических работников, которые были вынуждены выехать из ДНР или ЛНР, Запорожской или Херсонской областей.

ИА «Орелград»