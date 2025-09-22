Сегодня ночью на пожарище обнаружили тела двоих орловцев

22.9.2025 | 10:50 Новости, Происшествия

ЧП произошло в деревне Сухая Орлица.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Она относится к Орловскому муниципальному округу. Как рассказали в Управлении МЧС по нашему региону, сигнал поступил в 3 часа 20 минут. Горел жилой дом на две квартиры.

Очаг возгорания находился внутри. Ликвидировать последствия происшествия пришлось 20 сотрудникам ведомства (оснащённым пятью единицами специальной техники). Пожар тушили на 40 квадратных метрах.

«При проливке конструкций обнаружены тела погибших мужчины и женщины», – указали в пресс-службе УМЧС.

Причины возгорания ещё предстоит установить специалистам.

Ранее стало известно, что в Оке нашли тело мужчины.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования