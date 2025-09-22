Сегодня ночью на пожарище обнаружили тела двоих орловцев

ЧП произошло в деревне Сухая Орлица.

Она относится к Орловскому муниципальному округу. Как рассказали в Управлении МЧС по нашему региону, сигнал поступил в 3 часа 20 минут. Горел жилой дом на две квартиры.

Очаг возгорания находился внутри. Ликвидировать последствия происшествия пришлось 20 сотрудникам ведомства (оснащённым пятью единицами специальной техники). Пожар тушили на 40 квадратных метрах.

«При проливке конструкций обнаружены тела погибших мужчины и женщины», – указали в пресс-службе УМЧС.

Причины возгорания ещё предстоит установить специалистам.

ИА «Орелград»