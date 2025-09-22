Неналоговые доходы Орловщины выросли в 1,7 раза

Прирост обеспечили доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

Исполнение бюджета Орловской области по неналоговым доходам за первое полугодие 2025 года составило 1,058 миллиарда рублей, или 83,9 процента от утвержденного планового показателя. Для сравнения, по итогам первой половины 2024 года исполнение составляло 94,2 процента от плана года. Такие данные озвучила региональная Контрольно-счетная палата, вынесшая свое заключение на отчет об исполнении бюджета области, представленный региональным департаментом финансов.

По данным КСП, в этом году фактические поступления превысили прогнозируемый годовой объем по трем подгруппам неналоговых доходов: доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – в 5,6 раза, или на 189,436 миллиона рублей (произошло это за счет перевыполнения плановых показателей по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации в 7,6 раза, или на 195,589 миллиона рублей); административным платежам и сборам – на 3,2 процента, или на 35 тысяч рублей; прочим неналоговым доходам – в 282 раза, или на 2,141 миллиона рублей.

«Высокий уровень исполнения установлен по доходам от использования имущества находящегося в государственной собственности (77,7 процента) за счет: незапланированного поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (93,022 миллиона рублей); доходов от размещения средств бюджетов (68 процентов)», – говорится в заключении счетного органа.

В целом по сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступление неналоговых доходов увеличилось в 1,7 раза, или на 439,982 миллиона рублей. По мнению аудиторов, основной прирост поступлений был обеспечен доходами от размещения средств бюджетов (плюс 234,851 миллиона рублей) и доходами от оказания платных услуг и компенсацией затрат государства (плюс 190,773 миллиона рублей).

ИА «Орелград»