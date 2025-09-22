От орловских мебельщиков и металлургов ожидают прорыва

Правительство Орловской области утвердило прогноз социально-экономического развития.

Губернатор Андрей Клычков одобрил прогноз социально-экономического развития Орловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Он постановил внести данный документ на рассмотрение в Орловский областной Совет народных депутатов, поскольку именно прогноз ляжет в основу верстки бюджета региона на ближайшую трехлетку. Из документа следует, что, по предварительной оценке, валовой региональный продукт по итогам 2025 года составит 489,2 миллиарда рублей, или 109,6 процента к уровню 2024 года в фактических ценах и 102,6 процента в сопоставимых ценах.

Структура валового регионального продукта по видам экономической деятельности в последние годы практически не меняется. Среднегодовой темп роста валового регионального продукта в сопоставимых ценах на период 2026-2028 годов прогнозируется на уровне 102,9 процента. Валовой региональный продукт, по мнению чиновников, в 2028 году составит 624 миллиарда рублей, или по отношению к 2024 году в действующих ценах 139,8 процента, в сопоставимых ценах – 111,8 процента.

«Промышленный комплекс Орловской области имеет наибольшую степень влияния на общее состояние региональной экономики, – говорится в документе. – Индекс промышленного производства, по предварительной оценке, в 2025 году составит 100,1 процента, объем отгруженных товаров собственного производства достигнет 316,3 миллиарда рублей и по сравнению с предыдущим годом увеличится на 6,3 процента».

Наиболее значительный рост ожидается в металлургическом производстве (индекс производства, как ожидают чиновники, составит 115,5 процента), производстве мебели (110 процентов), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (108,5 процента), текстильных изделий (105 процентов). В среднесрочной перспективе важнейшими направлениями развития промышленного комплекса региона названо развитие приоритетных отраслей, обладающих значительным потенциалом развития в долгосрочной перспективе.

Кроме того, власти собираются сделать ставку на создание и развитие новых перспективных промышленных производств, развитие инфраструктуры поддержки промышленности, удовлетворение потребности в квалифицированных рабочих кадрах, повышение производительности труда, продвижение продукции промышленных предприятий региона на внутреннем и внешнем рынках. Ключевым инструментом обеспечения условий для опережающего роста в промышленности должна стать реализация инвестиционных проектов по созданию и развитию производства, в том числе на созданных в Орловской области территориях развития, и в первую очередь в отраслях, продукция которых необходима в рамках импортозамещения.

«В прогнозном периоде 2026-2028 годов индекс промышленного производства по базовому варианту развития предположительно будет расти следующими темпами: в 2026 году индекс промышленного производства составит 101,3 процента, в 2027 году – 102 процента, в 2028 году – 102,6 процента. Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах достигнет к 2028 году 389,6 миллиарда рублей и возрастет относительно ожидаемого уровня 2025 года на 23,2 процента», – предрекают областные власти.

