“Орёлтранссигнал” купил семь лифтбеков

Цена вопроса – 7,9 миллиона рублей.

Казённое учреждение Орловской области провело соответствующий аукцион, выбрало победителя и заключило с ним контракт.

Речь идёт о поставке семи легковых автомобилей с кузовом типа “лифтбек”. Считается, что он “сочетает в себе стилистику седана и практичность хэтчбека”.

Вместительность каждого авто – пять посадочных мест. Цвет – белый.

Победитель (ООО “Экипаж) должен исполнить заказ в течении 30 дней после заключения контракта.

Отметим, что на контракт претендовали ещё три участника. Один предлагал меньшую цену, один – большую, ещё один – такую же. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла около 8,5 миллиона рублей.

