В Орле считают, что производители трикотажа достойны льготы

Предприятия по производству трикотажных изделий «выпали» из налоговых преференций.

Депутаты Орловского облсовета предложили распространить налоговую льготу на производителей трикотажных изделий. Об этом они пишут в своем обращении к правительству страны. Как пояснили в пресс-службе Орловского облсовета, сейчас малый и средний бизнес платит пониженные страховые взносы (7,6 процента вместо 30 процентов) только с части зарплаты сверх 40640 рублей в месяц. Но эта льгота не распространяется на предприятия по производству трикотажных изделий. Обращение призвано включить этот вид деятельности в перечень льготных.

Распоряжением правительства РФ в декабре 2024 года был утвержден перечень видов экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности для применения единого пониженного тарифа страховых взносов. В него вошли два подкласса: «Производство одежды» и «Производство меховых изделий». А вот третий подкласс «Производство вязаных и трикотажных изделий одежды», включающий в себя группу «Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий» в указанный перечень не вошел.

«При этом данный вид деятельности имеет важное значение для развития легкой промышленности России, – следует из обращения Орловского облсовета. – Его поддержка через льготное налогообложение позволит стимулировать развитие производства вязаных и трикотажных изделий, создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджет в долгосрочной перспективе».

Политика большинства предприятий этой сферы нацелена на поддержание стабильно высокого качества производимой продукции, отмечают парламентарии. Качество обеспечивается за счет строгого соответствия требованиям ГОСТ, тщательного выбора поставщиков сырья и материалов. Производственный процесс включает в себя несколько этапов контроля качества: от испытания сырья в начале производственного цикла до ручного контроля качества готового изделия.

«Все эти процессы требуют значительных трудовых и финансовых затрат, – подчеркивают парламентарии. – Возможность применения пониженного тарифа страховых взносов в случае включения подкласса «Производство вязаных и трикотажных изделий одежды» в вышеуказанный перечень позволит направить высвободившиеся средства на модернизацию производства, расширение рынков сбыта, сокращение стоимости производимой продукции».

ИА “Орелград”