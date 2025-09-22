В Орле призвали ввести трудовые квоты для участников СВО

Инициатива исходит от депутатов Орловского облсовета.

Обращение в Госдуму по вопросу совершенствования мер, направленных на содействие приоритетному трудоустройству отдельной категории граждан, приняли депутаты Орловского облсовета. Информацию по ним представил первый заместитель председателя регионального парламента Михаил Вдовин. Он пояснил, что работа по расширению мер поддержки участников СВО и членов их семей в парламенте продолжается.

«В конце 2023 года был принят Федеральный закон, который закрепил за участниками СВО и членами их семей приоритетное право на помощь в поиске работы от служб занятости. Теперь же депутаты предлагают разработать для всех регионов единый комплекс мер для помощи в трудоустройстве участникам СВО и их семьям и закрепить его в Федеральном законе «О занятости населения»», – уточнили в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты полагают, что для оказания всесторонней помощи гражданам, участвовавшим в специальной военной операции, и членам их семей требуется предусмотреть на всей территории России единый комплекс мер, направленных на расширение возможностей трудоустройства и социализацию данной категории граждан. Так, они считают, что необходимо федеральным законом закрепить меры по повышению квалификации и приобретению дополнительных знаний и навыков участников СВО и членов их семей.

Также парламентарии указывают на необходимость развития инфраструктуры занятости и внедрения организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений. За каждым обратившимся в службу занятости участником СВО или членом их семей необходимо закреплять специалистов, которые помогут им подобрать именно те вакансии, которые в большей степени подойдут в конкретной жизненной ситуации. Кроме того, развития требует система представления участникам СВО сведений о наличии свободных для них рабочих мест и вакантных должностей, практика содействия в их трудоустройстве в государственные и муниципальные учреждения и предприятия.

«Также достаточно действенным механизмом в решении данного вопроса было бы законодательное закрепление обязанности за работодателями по квотированию рабочих мест для трудоустройства граждан, участвовавших в специальной военной операции», отмечено в обращении Орловского облсовета. Напомним, подобный механизм квотирования рабочих мест уже много лет действует для работников с инвалидностью.

