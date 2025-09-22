Орловчанка травмировала ногу иглой швейной машины

22.9.2025 | 13:30 Новости, Происшествия

Жительнице Орла понадобилась помощь МЧС.

Фото: vk.com/gu_mchs_orel

Сотрудники орловского управления выезжали на необычный вызов накануне вечером. Просьба о поомщи поступила 21 сентября около 18:20.

Известно, что пострадавшая — молодая женщина, проживающая на улице Смоленской. Она проткнула палец ноги иглой швейной машины.

На место выехали сотрудники 2-й Пожарно-спасательной части Орла. Они благополучно вытащили иглу из пальца. Также пострадавшая получила медицинскую помощь.

