Орловчанка травмировала ногу иглой швейной машины

Жительнице Орла понадобилась помощь МЧС.
Сотрудники орловского управления выезжали на необычный вызов накануне вечером. Просьба о поомщи поступила 21 сентября около 18:20.
Известно, что пострадавшая — молодая женщина, проживающая на улице Смоленской. Она проткнула палец ноги иглой швейной машины.
На место выехали сотрудники 2-й Пожарно-спасательной части Орла. Они благополучно вытащили иглу из пальца. Также пострадавшая получила медицинскую помощь.
ИА «Орелград»