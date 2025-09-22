В Оке нашли тело мужчины

Возможно, именно его искали с 15 сентября.

Как рассказали в орловском Управлении МЧС, тело обнаружили в Кромском районе в селе Кривчиково накануне около полудня. Сообщается, что мужчине было 52 года. Тело находилось в 15 метрах от берега.

На вызов выезжали сотрудники 25-й пожарно-спасательной части. «В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции», – добавили в ведомстве.

Отметим, что, скорее всего, речь идёт о том же человеке, которого разыскивал волонтёрский отряд «ЛизаАлерт». Указывалось, что он пропал в этом же населённом пункте, ещё 15 сентября. Также накануне днём волонтёры объявили, что он найден и погиб. Возраст пропавшего тоже практически совпадает (указывалось, что ему 52 года).

ИА «Орелград»