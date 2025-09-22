Отопительный сезон на Орловщине может начаться 29 сентября

22.9.2025 | 13:35 Важное, ЖКХ, Новости

Первые запуски теплоносителя могут состояться уже в эту пятницу.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом говорили на совещании в Администрации Орловской области. Как пояснил губернатор Андрей Клычков, тепло могут пустить и досрочно — не дожидаясь нужных температурных показателей.

Главная причина — неблагоприятное сочетание холодых детсадов и школ и роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Напомним, официальной причиной для отопительного сезона является среднесуточная температура в восемь градусов, причём на протяжении пяти дней подряд. Согласно прогнозам погоды, резкое похолодание должно наступить во второй половине текущей недели.

«Прошу вместе с муниципальными образованиями подготовиться: если к среде прогноз сохранится, то в пятницу нужно запускать тепло. И в понедельник, 29 сентября, когда дети пойдут в детсады и школы, тепло должно уже быть», – указал Клычков.

