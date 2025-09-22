Теплосеть на 2-й Курской Орла переведена в штатный режим работы

22.9.2025 | 13:43 ЖКХ, Новости

Об этом сообщила администрация города, ссылаясь на орловский филиал «РИР Энерго».

ИА “Орелград”

«Управляющие компании оповещены о возможности подключения домов к централизованной системе горячего водоснабжения», – добавили в компании.

Напомним, здесь заменили 110 метров труб — на новые, с износостойкой изоляцией. В связи с проведением этих работ длительное время отсутствовала горячая вода в десятках окрестных многоквартирных домов.

В данный момент продолжается финальный этап реконструкции теплосети.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования