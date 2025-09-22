Теплосеть на 2-й Курской Орла переведена в штатный режим работы

Об этом сообщила администрация города, ссылаясь на орловский филиал «РИР Энерго».
«Управляющие компании оповещены о возможности подключения домов к централизованной системе горячего водоснабжения», – добавили в компании.
Напомним, здесь заменили 110 метров труб — на новые, с износостойкой изоляцией. В связи с проведением этих работ длительное время отсутствовала горячая вода в десятках окрестных многоквартирных домов.
В данный момент продолжается финальный этап реконструкции теплосети.
ИА «Орелград»