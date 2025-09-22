Садоводство и огородничество получат единообразную терминологию

Депутаты рассмотрели проект внесения поправок в ряд законов.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели вопрос о внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона «Об организации и регулировании деятельности розничных рынков в Орловской области» и статью 8 Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Орловской области». Поправки подготовлены в связи с принятием новой версии Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд».

«Указанный Федеральный закон устанавливает единообразный подход к правовому регулированию отношений, касающихся ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. В том числе приводится к единообразию терминология в отношении вопросов садоводства и огородничества», – говорится в пояснительной записке к орловскому законопроекту.

В соответствии с ним используемые в текстах региональных законов термины «садоводство, огородничество, животноводство» заменяются на «садоводство или огородничество для собственных нужд». Кроме того, поправками уточняется категория земельных участков, которые не могут передаваться органами государственной власти, органами местного самоуправления во владение или в пользование представителям малого и среднего предпринимательства в качестве оказания им имущественной поддержки.

В частности, такая категория, как «предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства», меняется на «предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества для собственных нужд». Реализация предложенных поправок не приведет к ухудшению социально-экономического положения в Орловской области, а проект закона не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, отмечают авторы инициативы. Принятие поправок также не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета.

Напомним, что с 1 сентября вступил в силу Федеральный закон, который внес ряд изменений в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Как сообщало ранее Управление Росреестра по Орловской области, теперь владельцы таких участков не могут их продавать, дарить или отчуждать другим способом отдельно от находящихся на них садовых или жилых домов, гаражей и хозпостроек.

Согласно документу к хозяйственным постройкам относятся сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, летние кухни и колодцы, если они не встроены в жилой или садовый дом и не являются его составной частью. Также запрещается создавать территории садоводства и огородничества на землях, признаваемых сельхозугодьями, и в границах зон, где такой вид деятельности запрещен.

«Кроме того, по новым правилам не допускается раздел (выделение доли в натуре) жилого или садового дома, хозяйственной постройки или гаража, расположенных на садовых участках. При этом параметры жилого и садового домов должны соответствовать нормам, установленным градостроительными регламентами, и общим требованиям, применяемым к объектам ИЖС», – следует из информации регионального Управления Росреестра. В этом году в Орловской области зарегистрировано 1230 прав собственности в отношении земельных участков, находящихся на землях, предназначенных для садоводства и огородничества, и 435 прав оформлено на строения, расположенные на таких участках.

ИА “Орелград”