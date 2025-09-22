Стало известно, чем депутатам «не понравились» питбайки

Депутатский корпус разъяснил инициативу о новом запрете для подростков.

Как уже рассказывал «Орелград», Орловский областной Совет народных депутатов принял обращение к правительству страны и Госдуме и призвал усилить меры по ограничению пользования мототранспортом лицами, не достигшими возраста 16 лет. Также орловские депутаты предлагают ужесточить правила передвижения на мототранспорте по дорогам общего пользования. В обращении отмечено, что «повсеместно несовершеннолетние выезжают на мототехнике на дороги населенных пунктов и за их пределы, подвергая опасности свою жизнь и здоровье и создавая угрозу другим участникам дорожного движения».

Скутер, мопед, мотоцикл и квадроцикл считаются источниками повышенной опасности для окружающих. Поэтому для получения водительского удостоверения данной категории необходимо сдать экзамен. Отдельное же внимание парламентариев сосредоточено на питбайках, точнее, на повальном увлечении несовершеннолетних питбайками. Дело в том, что питбайк является спортивным инвентарем и не предназначен для эксплуатации на дорогах общего пользования. При объеме двигателя менее 50 кубических сантиметров его регистрация в ГАИ не требуется. Питбайк предназначен для езды на мотодромах и закрытых территориях. Наличие водительского удостоверения для управления таким спортивным инвентарем не нужно.

«Поэтому родители покупают их детям как модную, современную игрушку, которая, по их мнению, является заменой традиционному велосипеду, – следует из обращения депутатского корпуса. – Привлекает также достаточно демократичная стоимость такого спортивного инвентаря, в то время как технические характеристики и возможности питбайков с точки зрения безопасности дорожного движения приближены к такому мототранспорту, как мотоциклы, мопеды и скутеры».

Орловские депутаты также отмечают, что питбайк может обладать двигателем, который по всем параметрам превосходит двигатели мопедов и даже легких мотоциклов. Но при этом он не имеет ни фар, ни огней, ни стоп-сигналов, ни поворотников, ни зеркал. От мотоцикла и мопеда их отличает лишь меньший размер. Родители зачастую не понимают реальной опасности таких подарков. Вред, который может нанести подобное транспортное средство при его неправомерном использовании несовершеннолетним на дороге общего пользования, непоправим, но малолетних водителей и их родителей это не останавливает.

Питбайкеры бесконтрольно ездят по дорогам общего пользования. Ситуация с каждым днем усугубляется и, по мнению орловских парламентариев, требует решения на федеральном уровне, в том числе за счет введения новых запретов и ограничений. Кроме того, орловцы призывают федеральные власти обратить внимание на то, что «в регионах РФ наблюдается острый дефицит специализированных площадок, отведенных для занятий автомотоспортом». Отсутствие таких мест, по их мнению, также приводит малолетних «водителей» в транспортные потоки.

