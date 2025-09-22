Клычков подарил Хинштейну зубра

Так орловский губернатор поздравил курского с полноценным вступлением в должность.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Напомним, Александр Хинштейн занимал губернаторский пост с декабря минувшего года, но на правах исполняющего обязанности. После недавних выборов он официально вступил в должность накануне, 21 сентября.

«Поздравил Александра Евсеевича с победой на выборах. Вручил нашего зубра. Сказал, что хоть у зубров и матриархат в стаде, врагов у зубров нет, но за территорией нужно следить», — рассказал Андрей Клычков на сегодняшнем совещании в областной администрации.

Какой именно зубр имелся в виду — живой или сувенирный — орловский глава не уточнил.

Ранее выяснилось, что орловцы не смогут свободно попасть в музей зубров, упомянутый Клычковым на «Прямой линии».

