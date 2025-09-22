В орловской свёкле нашли пестициды

22.9.2025 | 10:45 Закон и порядок, Новости

Нарушения сразу на трёх предприятиях области выявил Россельхознадзор.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом рассказали в региональном управлении ведомства. Известно, что соответствующие выездные обследования проходили в августе.

Специалисты управления изучили землю, где выращивают свёклу. Участки расположены в Ливенском районе. Здесь отобрали пробы корнеплодов. Затем их исследовали в лаборатории.

«В образцах, доставленных из хозяйств ООО «Коротыш», ООО «ЛивныИнтерТехнология» и ООО «СельхозИнвест» эксперты выявили превышение допустимых значений содержания действующих веществ пестицидов (диазинон, цифлутрин, циперметрин, ципроконазол, десмедифам, пропиконазол)», – сообщает ведомство.

Сельхозпроизводителям направлены предостережения. Также информация о выявленных нарушениях передана в Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

