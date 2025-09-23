Дмитрий Медведев направил орловским единороссам поздравление с победой на выборах

Председатель партии адресовал его секретарю орловского отделения, спикеру областного совета Леониду Музалевскому.

«Избирательная кампания проходила в непростой для страны период. Тем ценнее итог — уверенная победа! Это достойная оценка общих усилий по социально-экономическому развитию региона. Убеждён, что избранные от партии депутаты продолжат последовательно отстаивать интересы граждан и планомерно работать для повышения качества жизни людей», – говорится в послании.

Напомним, что в горсовете Орла нового созыва партию «Единая Россия» представят 24 депутата. 20 из них избраны по округам, ещё четверо пройдут в городской парламент по партийным спискам.

В свою очередь, Леонид Музалевский заявил: «Поздравление от Дмитрия Анатольевича — это большая честь и подтверждение того, что мы справились с поставленной задачей. Это вдохновляет нас на дальнейшую работу. Мы полны решимости и впредь оправдывать доверие орловцев, реализовывая наказы избирателей и народную программу партии».

ИА «Орелград»