Клычков раскрыл тайну крахмального завода

Новый проект АО «Щёлково Агрохим» всё же ушёл в Липецкую область.

Напомним, ранее «Орёлград» пытался узнать точную информацию в профильном департаменте. Однако там нам ответили, что не располагают соответствующими данными.

Как ясно из интервью, которое губернатор Андрей Клычков дал «Российской газете», масштабный проект, который изначально должен был стать орловским, всё же утёк в соседний регион. Причиной стали условия, предложенные Орловщиной.

«Никакого конфликта не было: мы предложили ему «гринфилд» – только присоединения к газу и свету он должен был бы ждать пару лет. Такова специфика нашей области – «готовых» земельных участков попросту нет», – рассказал губернатор.

Тем не менее, Клычков уточнил, что «Салис Каракотов (гендиректор АО «Щёлково Агрохим») в любом случае остается и орловским инвестором – с другими проектами».

ИА «Орелград»