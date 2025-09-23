На Орловщине насмерть разбился водитель «Лады Калины»

ДТП произошло во Мценском районе.

Авария случилась накануне около 17 часов. Подробности рассказали в ГАИ Орловской области.

75-летний мужчина ехал по трассе «Болхов — Мценск — Сторожевое». Автомобиль двигался в сторону деревни Аниканово.

На седьмом километре трассы водитель съехал с дороги «с последующим опрокидыванием». Мужчина скончался на месте дорожного происшествия.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП. Других смертей не было, но ещё четверо человек получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»