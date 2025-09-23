Игорно-развлекательные услуги узаконят на Орловщине

Поправки будут внесены в региональный закон о туризме.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в статьи 1 и 3 Закона «О регулировании отдельных отношений в сфере туризма и туристской деятельности на территории Орловской области». Он был разработан в целях приведения норм указанного закона в соответствие с новым федеральным законом от 24 июня 2025 года № 183-ФЗ. Последние регламентирует основы туристской деятельности в Российской Федерации.

Законопроектом уточняются понятия «туристская индустрия Орловской области» и «субъекты туристской индустрии Орловской области». Так, туристская индустрия – это комплексная сфера экономической деятельности, связанная с использованием туристских ресурсов и объектов туристской индустрии в целях предоставления туристских услуг. К таким услугам обновленный закон отнесет, в том числе, услуги в составе туристских продуктов и другие услуги, обеспечивающие потребности туристов.

То есть сюда войдут услуги по питанию, перевозке, санаторно-курортному лечению, информационному обеспечению туристов, а также игорно-развлекательные и конгрессно-выставочные услуги, оказываемые на территории Орловской области. Правда, не совсем понятно, о каких именно играх и развлечениях для туристов идет речь, ведь Орловщина не относится к игорным зонам. В 2025 году в России работает четыре игорных зоны: «Красная Поляна» в Сочи, «Приморье» в Приморском крае, «Сибирская монета» в Алтайском крае и «Янтарная» в Калининградской области.

Что касается субъектов туристской индустрии Орловской области, то с точки зрения обновленного регионального закона это – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, осуществляющие деятельность, направленную на оказание туристских услуг на территории региона. Законопроект также расширит полномочия областных властей по контролю и надзору в сферах образования и защиты прав несовершеннолетних.

«Так, предлагается внести изменения в региональный закон о туризме в соответствии с федеральными нормами. В частности, предполагается расширить полномочия департамента образования Орловской области в организации экскурсий и познавательных поездок не только для школьников, но и для студентов профессиональных учебных заведений в возрасте до 23 лет», – уточнили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов.

ИА «Орелград»