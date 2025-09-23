Под Орлом пройдут стрельбы Росгвардии

23.9.2025 | 14:33 Закон и порядок, Новости

Гражданам следует соблюдать осторожность.

Фото: 57.rosguard.gov.ru

Об этом предупредила Администрация Орловского муниципального округа.

Мероприятия будут проходить в октябре. Точные числа и время не сообщаются. Однако известно, что стрельбы организуют в рабочие дни.

Тренировки проведут на стрельбище, расположенном по адресу «город Орёл, улица Итальянская, 15».

«Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Орловской области… информирует о недопустимости появления людей и техники в данном районе в период проведения стрельб», – говорится в сообщении.

ИА «Орелград»


