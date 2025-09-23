Под Орлом пройдут стрельбы Росгвардии

Гражданам следует соблюдать осторожность.
Об этом предупредила Администрация Орловского муниципального округа.
Мероприятия будут проходить в октябре. Точные числа и время не сообщаются. Однако известно, что стрельбы организуют в рабочие дни.
Тренировки проведут на стрельбище, расположенном по адресу «город Орёл, улица Итальянская, 15».
«Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Орловской области… информирует о недопустимости появления людей и техники в данном районе в период проведения стрельб», – говорится в сообщении.
ИА «Орелград»