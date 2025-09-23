Клычков ещё раз объяснил, почему школы остались без Wi-Fi

23.9.2025 | 12:15 Новости, Образование

Дело оказалось не только в «белых сервисах».

Фото: Администрация Орла

Орловский губернатор ещё раз поднял эту тему в интервью «Российской газете».

Напомним, с подключением школ к общедоступному беспроводному интернету получилась странная история. Вначале Андрей Клычков анонсировал его, а спустя несколько дней отменил. Правда, позднее пообещал адресно подключить к интернету всех школьников с сахарным диабетом, так как им постоянный доступ в сеть нужен для медицинских целей.

Как оказалось, всеобщий школьный Wi-Fi отменили сразу по нескольким причинам.

«Мне подчинённые сказали, что организация Wi-Fi в школах невозможна: якобы ребята будут сидеть не на тех сайтах, а плата ляжет на учреждения, что пока незаконно. Я честно сказал членам управляющего совета [муниципальных общеобразовательных организаций]: есть такая проблема – подождем решения? Они единогласно ответили: потерпим», – рассказал Клычков.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования