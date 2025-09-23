Клычков ещё раз объяснил, почему школы остались без Wi-Fi

Дело оказалось не только в «белых сервисах».

Орловский губернатор ещё раз поднял эту тему в интервью «Российской газете».

Напомним, с подключением школ к общедоступному беспроводному интернету получилась странная история. Вначале Андрей Клычков анонсировал его, а спустя несколько дней отменил. Правда, позднее пообещал адресно подключить к интернету всех школьников с сахарным диабетом, так как им постоянный доступ в сеть нужен для медицинских целей.

Как оказалось, всеобщий школьный Wi-Fi отменили сразу по нескольким причинам.

«Мне подчинённые сказали, что организация Wi-Fi в школах невозможна: якобы ребята будут сидеть не на тех сайтах, а плата ляжет на учреждения, что пока незаконно. Я честно сказал членам управляющего совета [муниципальных общеобразовательных организаций]: есть такая проблема – подождем решения? Они единогласно ответили: потерпим», – рассказал Клычков.

ИА «Орелград»