В районе Орла сменился главный следователь СКР

Назначен новый руководитель следственного отдела по Советскому району.

Должность занял Максим Хромов. Соответствующий приказ утвердили в Следственном комитете России.

Известно, что новый глава отдела носит звание майора юстиции.

Его профессиональный путь начался в 2013 году – в органах внутренних дел. Через год он поступил на службу в СКР.

Хромов работал следователем и старшим следователем в территориальных отделах ведомства, затем — заместителем главы отдела по Заводскому району Орла. После уже возглавлял Кромской и Свердловский межрайонные следственные отделы.

ИА «Орелград»