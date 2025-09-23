В орловский онкодиспансер пришли четверо новых сотрудников

Пополнения произошли в сентябре.

Об этом сообщили в соцсетях медицинского учреждения.

Штат диспансера пополнили торакальный онколог, анестезиолог-реаниматолог и рентгенолог. Также в учреждение зачислили нового лабораторного техника.

В ближайшее время (до конца осени) ожидается, что диспансер пополнится ещё одним врачом-онкологом.

Кроме того, одного врача, поступившего на работу ранее, учреждение отправило на обучение. Орловец освоит специальность радиотерапевта и будет работать в этом качестве в стационарном отделении диспансера.

ИА «Орелград»